Зеленський заявив, що найближчим часом призначить керівника військової адміністрації в Одесі

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Одесі буде створена військова адміністрація. За його словами, найближчим часом він призначить керівника військової адміністрації.

"Одеса заслуговує на більший захист та більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишались без належної відповіді", - зазначив глава держави.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Тепер Одеса готується до створення військової адміністрації.

СБУ підтвердила, що за її матеріалами Геннадію Труханову припинено громадянство України. Повідомляється, що Труханов отримав російський закордонний паспорт в 2015 році.

