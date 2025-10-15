ТЦК за год открыли более 47 тысяч дел за нарушение военного учета

Киев — первый по нарушениям военного учета — более 7 тысяч дел с начала года.

С начала 2025 года в Украине зафиксировано 47 046 производств за нарушение правил воинского учета, из которых треть — 14 454 — уже завершена. В среднем ежемесячно открывают около 4,5 тысячи новых дел, при этом июль стал пиковым месяцем с 7 595 производствами. Об этом сообщает Опендатабот.

Больше всего нарушений зафиксировано в Киеве — 7 163 дела, что составляет 15% от общего количества. В июле столица лидировала с 1 999 производствами, или 26% от месячного показателя. За Киевом следуют Сумская (4 251, 9%), Одесская (3 995, 9%), Днепропетровская (3 846, 8%) и Харьковская (3 349, 7%) области. В целом 18 регионов Украины имеют более тысячи производств за год.

Меньше всего нарушений зафиксировано на западе страны и в зонах активных боевых действий: Львовская область — 626, Ровенская область — 464, Ивано-Франковская область — 315, Херсонская область — 137, а Луганская область — только 11 случаев.

Подавляющее большинство оштрафованных — мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, которые составляют 80% нарушителей. Женщины получили только 98 штрафов, что составляет 0,2% от общего количества. С 31 июля 2025 года действует новый механизм постановки на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, после чего было открыто 26 производств против женщин.

Рекорд по количеству производств на одного человека установили в Сумской области: Сумской городской ТЦК открыл по 9 дел против двух мужчин и 8 дел против еще одного. Это самое большое количество штрафов на одного человека в Украине за 2025 год.

