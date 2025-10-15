ТЦК за рік відкрили понад 47 тисяч справ за порушення військового обліку

Київ — перший за порушеннями військового обліку – понад 7 тисяч справ із початку року.

Від початку 2025 року в Україні зафіксовано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких третина — 14 454 — уже завершена. У середньому щомісяця відкривають близько 4,5 тисячі нових справ, при цьому липень став піковим місяцем із 7 595 провадженнями. Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше порушень зафіксовано в Києві — 7 163 справи, що становить 15% від загальної кількості. У липні столиця лідирувала з 1 999 провадженнями, або 26% від місячного показника. За Києвом ідуть Сумська (4 251, 9%), Одеська (3 995, 9%), Дніпропетровська (3 846, 8%) та Харківська (3 349, 7%) області. Загалом 18 регіонів України мають понад тисячу проваджень за рік.

Найменше порушень зафіксовано на заході країни та в зонах активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а Луганщина — лише 11 випадків.

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років, які становлять 80% порушників. Жінки отримали лише 98 штрафів, що становить 0,2% від загальної кількості. З 31 липня 2025 року діє новий механізм постановки на військовий облік жінок із медичною чи фармацевтичною освітою, після чого було відкрито 26 проваджень проти жінок.

Рекорд за кількістю проваджень на одну особу встановили в Сумській області: Сумський міський ТЦК відкрив по 9 справ проти двох чоловіків і 8 справ проти ще одного. Це найбільша кількість штрафів на одну людину в Україні за 2025 рік.

