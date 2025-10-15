Практика судов
  1. В Украине

В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие — Зеленский подписал закон

12:05, 15 октября 2025
Закон также предусматривает привлечение полиции охраны, ограничение доступа посторонних лиц в школы и установку «тревожных кнопок».
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования 4609-IX.

До этого времени в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ.

Отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мероприятий на территории и/или в помещениях таких учреждений.

Что предусматривает закон

Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:

  • имеют непогашенную или неснятую судимость;
  • признаны виновными в преступлениях против половой свободы или неприкосновенности;
  • привлекались к ответственности за домашнее насилие, буллинг или невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Определение школьной территории

Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.

Технические средства для экстренного вызова полиции.

Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно — на основе типовых правил МОН и МВД.

Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.

Перечень категорий лиц, которым запрещено находиться в школе:

  • в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • имеющие опасные предметы или вещества;
  • приходящие с животными (кроме собак-поводырей, используемых лицами с инвалидностью).

Финансирование мер безопасности

В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель учреждения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.

