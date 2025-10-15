В школах не будут преподавать лица, совершавшие буллинг или домашнее насилие — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит меры безопасности в учреждениях общего среднего образования 4609-IX.
До этого времени в законодательстве не было четко определенных запретов и ограничений относительно пребывания посторонних лиц на территории или в помещениях школ.
Отныне действующее законодательство, в частности, предусматривает привлечение подразделений полиции охраны для проведения, в пределах их компетенции, превентивных мероприятий на территории и/или в помещениях таких учреждений.
Что предусматривает закон
Перечень лиц, которые не могут быть допущены к работе или участию в образовательном процессе:
Определение школьной территории
Обязательное ограждение или четкое определение границ территории на местности.
Технические средства для экстренного вызова полиции.
Изменение правил доступа и пребывания: каждое учебное заведение будет утверждать их самостоятельно — на основе типовых правил МОН и МВД.
Посторонние лица смогут попасть в школу только с разрешения администрации.
Перечень категорий лиц, которым запрещено находиться в школе:
Финансирование мер безопасности
В государственных и коммунальных школах расходы будет покрывать учредитель учреждения или другие законные источники. Ученики и их родители не будут привлекаться к этому финансированию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.