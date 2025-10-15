У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Зеленський підписав закон

Закон також передбачає залучення поліції охорони, обмеження доступу сторонніх осіб до шкіл та встановлення «тривожних кнопок».

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти 4609-IX.

До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл.

Відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та/або в приміщеннях таких закладів.

Що передбачає закон

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

мають непогашену чи незняту судимість.

визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.

притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території

Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.

Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС.

Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

мають небезпечні предмети або речовини.

приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).

Фінансування заходів безпеки

У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

