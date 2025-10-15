У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти 4609-IX.
До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл.
Відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та/або в приміщеннях таких закладів.
Що передбачає закон
Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:
Визначення шкільної території
Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС.
Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.
Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:
Фінансування заходів безпеки
У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.
