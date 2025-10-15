Практика судів
У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Зеленський підписав закон

12:05, 15 жовтня 2025
Закон також передбачає залучення поліції охорони, обмеження доступу сторонніх осіб до шкіл та встановлення «тривожних кнопок».
У школах не викладатимуть особи, які вчиняли булінг чи домашнє насильство — Зеленський підписав закон
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти 4609-IX.

До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл.

Відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення, у межах їхньої компетенції, превентивних заходів на території та/або в приміщеннях таких закладів.

Що передбачає закон

Перелік осіб, які не можуть бути допущені до роботи чи участі в освітньому процесі:

  • мають непогашену чи незняту судимість.
  • визнані винними у злочинах проти статевої свободи чи статевої недоторканості.
  • притягувалися до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Визначення шкільної території

  • Обов’язкове огородження або чітке визначення меж території на місцевості.
  • Технічні засоби для термінового виклику поліції.

Зміну правил доступу і перебування: кожен навчальний заклад затверджуватиме їх самостійно – на основі типових правил МОН та МВС.

Сторонні особи зможуть потрапити до школи лише з дозволу адміністрації.

Перелік категорії осіб, яким заборонено перебувати у школі:

  • у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
  • мають небезпечні предмети або речовини.
  • приходять із тваринами (крім собак-поводирів, які використовуються особами з інвалідністю).

Фінансування заходів безпеки

У державних і комунальних школах витрати покриватиме засновник закладу або інші законні джерела. Учні та їхні батьки не залучатимуться до цього фінансування.

