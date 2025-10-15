В ГМС произошел технический сбой – прием граждан временно приостановлен в Киеве и области

Кроме того, из-за сбоя ГМС – ЦНАПы не выдают паспорта.

В Государственной миграционной службе Украины возникли перебои в работе из-за технических неполадок, в результате чего временно приостановлен прием граждан. Информацию об этом обнародовали в Центральном межрегиональном управлении ГМС в г. Киеве и Киевской области.

«По техническим причинам приостановлен прием граждан в структурных подразделениях Центрального межрегионального управления ГМС в г. Киеве и Киевской области. Проводятся восстановительные работы», – указано в сообщении.

Кроме того, Бучанский городской совет предупредил, что центры предоставления административных услуг сегодня не выдают паспортов

