В ДМС стався технічний збій – прийом громадян тимчасово призупинено в Києві та області

У Державній міграційній службі України виникли перебої в роботі через технічні несправності, внаслідок чого тимчасово призупинено прийом громадян. Інформацію про це оприлюднили в Центральному міжрегіональному управлінні ДМС у м. Києві та Київській області.

«З технічних причин призупинено прийом громадян в структурних підрозділах Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області. Проводяться відновлювальні роботи», – зазначено в повідомленні.

Крім того, Бучанська міська рада попередила, що центри надання адміністративних послуг сьогодні не видають паспортів

