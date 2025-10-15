Конституционный Суд начал рассмотрение дела о праве обвиняемого на суд присяжных во время военного положения

Конституционный Суд Украины приступил к рассмотрению дела по жалобе Александра Мельника, который оспаривает ограничение права на суд присяжных во время военного положения.

Первый сенат Конституционного Суда Украины 15 октября начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Александра Мельника, который оспаривает ограничение права на рассмотрение уголовного дела судом присяжных.

Как сообщает КСУ, во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Александр Петришин изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя. Судья сообщил, что Александр Мельник обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции Украины часть десятую статьи 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Оспариваемыми положениями Кодекса установлено, что «уголовное производство в суде первой инстанции по преступлениям, за совершение которых предусмотрено пожизненное лишение свободы, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей, кроме осуществления уголовного производства в суде, в котором до момента введения военного положения и вступления в силу этой части был определен состав суда с участием присяжных».

По результатам анализа конституционной жалобы и прилагаемых к ней материалов усматривается, что Александр Мельник является обвиняемым в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований. Во время подготовительного судебного заседания им было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в отношении него судом присяжных. Немировский районный суд Винницкой области, ссылаясь на положения части десятой статьи 615 Кодекса, отказал в удовлетворении его ходатайства.

Не согласившись с процессуальным решением суда, он обратился с конституционной жалобой в Конституционный Суд Украины.

По убеждению заявителя, оспариваемое положение Кодекса ограничивает право лица на рассмотрение дела судом присяжных, что является «грубым нарушением права на равенство всех перед законом, права на справедливый суд и права на защиту».

Судья-докладчик также отметил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела и принятия Судом обоснованного решения были направлены запросы в органы государственной власти и научные учреждения для выяснения научных позиций и подходов по вопросам, поднятым в конституционном производстве. О содержании ответов и научных позиций будет сообщено судьям на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

В пленарном заседании приняли участие уполномоченное лицо, действующее от имени субъекта права на конституционную жалобу, адвокат Иванна Блохина и другие граждане Украины.

