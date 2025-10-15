Конституційний Суд розпочав розгляд справи про право обвинуваченого на суд присяжних під час воєнного стану

Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за скаргою Олександра Мельника, який оскаржує обмеження права на суд присяжних під час воєнного стану.

Перший сенат Конституційного Суду України 15 жовтня розпочав розгляд справи за конституційною скаргою Олександра Мельника, який оскаржує обмеження права на розгляд кримінальної справи судом присяжних.

Як повідомляє КСУ, під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олександр Петришин виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника. Суддя повідомив, що Олександр Мельник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на відповідність Конституції України частину десяту статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Оспорюваними приписами Кодексу установлено, що «кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів, крім здійснення кримінального провадження у суді, в якому до моменту введення воєнного стану та набрання чинності цією частиною було визначено склад суду за участю присяжних».

За результатами аналізу конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається, що Олександр Мельник є обвинуваченим у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час підготовчого судового засідання ним було заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження відносно нього судом присяжних. Немирівський районний суд Вінницької області з огляду на положення частини десятої статті 615 Кодексу відмовив у задоволенні його клопотання.

Не погоджуючись із процесуальним рішенням суду, він звернувся із конституційною скаргою до Конституційного Суду України.

На переконання заявника, оспорюваний припис Кодексу обмежує право особи на розгляд справи судом присяжних, що є «грубим порушенням права на рівність усіх перед законом, права на справедливий суд та права на захист».

Суддя-доповідач також зазначив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення було надіслано запити до органів державної влади та наукових установ з метою з’ясування наукових позицій та наукових підходів щодо вирішення питань, порушених у конституційному провадженні. Про зміст відповідей та наукових позицій буде повідомлено суддів на закритій частині пленарного засідання.

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

У пленарному засіданні взяли участь уповноважена особа, яка діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу, адвокат Іванна Блохіна та інші громадяни України.

