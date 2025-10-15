Украина убедила США, что РФ является главным препятствием мирному урегулированию — Евгения Кравчук

Также заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук отметила, что США и ЕС сохранили единство, несмотря на попытки России поссорить их.

Фото: РБК-Украина

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Замглавы фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук заявила, что Украине удалось убедить американскую сторону в том, что именно РФ является источником угрозы миру. По ее словам, в США все отчетливее признают, что без давления на РФ невозможно достичь стабильного мира.

Кравчук подчеркнула, что хотя такое мнение для украинцев очевидно, его озвучивание на высоком уровне в США свидетельствует о важном изломе в международной риторике.

"Не получится достичь стабильного мира и выйти, выступить из какой-то высокой трубины и сказать, что мы закончили войну России против Украины, без того, чтобы надавить на РФ, которая является агрессором, и Трамп об этом уже говорит", - заявила Кравчук.

Кроме того, по словам депутата, попытки России поссорить Соединенные Штаты с европейскими партнерами провалились. Напротив, Трамп положительно оценивает инициативу PEARL, которая предусматривает закупку оружия для Украины и укрепление обороноспособности Европы.

"Это означает еще больше рабочих мест в Соединенных Штатах и ​​еще лучшая реклама для американского оружия. Особенно в контексте противовоздушной обороны, потому что действительно баллистику лучше сбивает Петриот. Это свидетельствует о мощи и научных разработках американских компаний", - добавила Кравчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.