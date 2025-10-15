Україна переконала США, що РФ є головною перешкодою мирному врегулюванню — Євгенія Кравчук

Також заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук зазначила, що США і ЄС зберегли єдність попри спроби Росії посварити їх.

Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук заявила, що Україні вдалося переконати американську сторону в тому, що саме Росія є джерелом загрози миру. За її словами, у США дедалі чіткіше визнають, що без тиску на РФ неможливо досягнути стабільного миру.

Кравчук наголосила, що хоча така думка для українців є очевидною, її озвучення на високому рівні в США свідчить про важливий злам у міжнародній риториці.

"Не вийде досягнути стабільного миру і вийти, виступити з якоїсь високої трубини і сказати, що ми закінчили війну Росії проти України, без того, щоб натиснути на РФ ,яка є агресором, і Трамп про це вже говорить", - заявила Кравчук.

Крім того, за словами депутатки, спроби Росії посварити Сполучені Штати з європейськими партнерами провалилися. Навпаки — Трамп позитивно оцінює ініціативу PEARL, яка передбачає закупівлю зброї для України й зміцнення обороноздатності Європи.

"Це означає ще більше робочих місць в Сполучених Штатах і ще краща реклама для американської зброї. Особливо в контексті протиповітряної оборони, бо дійсно балістику найкраще збиває Петріот. Це свідчить про міць і наукові розробки американських компаній", - додала Кравчук.

