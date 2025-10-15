В Хмельницком суд признал недействительным соглашение об аренде земли под ТРЦ

Суд поддержал прокуратуру по делу о незаконной аренде земли.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным дополнительное соглашение о продлении договора аренды земельного участка, заключенное между Хмельницким городским советом и частным предприятием.

Речь идет о участке площадью 0,7 га в центре города стоимостью почти 9 миллионов гривен. Формально землю передали в аренду под строительство 23-этажного жилого дома на 245 квартир. Однако, как установили прокуроры, фактически на этой территории расположен один из крупнейших торгово-развлекательных центров Хмельницкого.

Выявленные в ходе проверки нарушения земельного законодательства стали основанием для обращения в суд. Из-за несоответствия фактического использования земли ее целевому назначению, предприниматель платил арендную плату в размере примерно 600 тысяч гривен в год — что в 3,5 раза меньше причитающейся суммы.

Хозяйственный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и отменил незаконное соглашение, которое позволит общине избежать дальнейших потерь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.