Практика судов
  1. В Украине

В Хмельницком суд признал недействительным соглашение об аренде земли под ТРЦ

22:36, 15 октября 2025
Суд поддержал прокуратуру по делу о незаконной аренде земли.
В Хмельницком суд признал недействительным соглашение об аренде земли под ТРЦ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницком суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным дополнительное соглашение о продлении договора аренды земельного участка, заключенное между Хмельницким городским советом и частным предприятием.

Речь идет о участке площадью 0,7 га в центре города стоимостью почти 9 миллионов гривен. Формально землю передали в аренду под строительство 23-этажного жилого дома на 245 квартир. Однако, как установили прокуроры, фактически на этой территории расположен один из крупнейших торгово-развлекательных центров Хмельницкого.

Выявленные в ходе проверки нарушения земельного законодательства стали основанием для обращения в суд. Из-за несоответствия фактического использования земли ее целевому назначению, предприниматель платил арендную плату в размере примерно 600 тысяч гривен в год — что в 3,5 раза меньше причитающейся суммы.

Хозяйственный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и отменил незаконное соглашение, которое позволит общине избежать дальнейших потерь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководство МВФ положительно оценило прогресс Украины в фискальной и антикоррупционной политике – Юлия Свириденко

Украинская делегация в США обсудила с руководством МВФ новую программу.

Объем дела составлял 80 томов, а обвинительный акт передали только в 2024 году – ВАКС объяснил, почему закрыл дело против Андрея Пивоварского

В Высшем антикоррупционном суде решили, что целесообразно изложить дополнительные объяснения относительно закрытия дела против экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского.

Европарламент подал в Суд ЕС на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году

Европарламент обвиняет Еврокомиссию в том, что та руководствовалась политической целесообразностью, решив разморозить средства для Венгрии, когда потребовался голос Виктора Орбана при голосовании за помощь Украине в 2023 году, несмотря на проблемы с верховенством права в Венгрии.

Елена Шуляк рассказала, при каких условиях в Украине могут начать снос «хрущевок»

Распространенный миф о «силовом выселении» не соответствует действительности, а международная практика предусматривает согласие большинства жильцов для этого, акцентировала Елена Шуляк.

Здание суда уничтожено, осуществление правосудия невозможно – Покровский райсуд Днепропетровской области больше не осуществляет правосудие

С 27 октября дела Покровского райсуда будет рассматривать Синельниковский горрайонный суд Днепропетровской области.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду