У Хмельницькому суд визнав недійсною угоду про оренду землі під ТРЦ

22:36, 15 жовтня 2025
Суд підтримав прокуратуру в справі про незаконну оренду землі.
У Хмельницькому суд визнав недійсною угоду про оренду землі під ТРЦ
У Хмельницькому суд задовольнив позов прокуратури та визнав недійсною додаткову угоду про продовження договору оренди земельної ділянки, укладену між Хмельницькою міською радою та приватним підприємством.

Йдеться про ділянку площею 0,7 га в центрі міста вартістю майже 9 мільйонів гривень. Формально землю передали в оренду під будівництво 23-поверхового житлового будинку на 245 квартир. Однак, як встановили прокурори, фактично на цій території розміщено один із найбільших торговельно-розважальних центрів Хмельницького.

Виявлені під час перевірки порушення земельного законодавства стали підставою для звернення до суду. Через невідповідність фактичного використання землі її цільовому призначенню, підприємець сплачував орендну плату в розмірі приблизно 600 тисяч гривень на рік — що в 3,5 раза менше від належної суми.

Господарський суд визнав доводи прокуратури обґрунтованими та скасував незаконну угоду, що дозволить громаді уникнути подальших втрат.

