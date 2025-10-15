В Киеве пьяный 22-летний парень ранил ножом мужчину за отказ угостить сигаретой

После нападения злоумышленник попытался скрыться, но упал, сломал ногу и оказался в больнице вместе с потерпевшим.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении молодому человеку, который ранил ножом прохожего после того, как тот отказался угостить его сигаретой. Об этом сообщает столичная полиция.

В частности, в Днепровском районе рядом с домом на улице Юности пьяный 22-летний киевлянин подошел к компании и попросил мужчину угостить его сигаретой. Услышав отказ, молодой человек начал агрессивно выражаться и нецензурно ругаться.

В дальнейшем, во время конфликта фигурант достал нож, начал им размахивать и в итоге порезал щеку 42-летнему мужчине. После этого злоумышленник попытался убежать, но упал и сломал ногу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции, которая задокументировала обстоятельства преступления. Врачи госпитализировали пострадавшего и нападавшего.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

