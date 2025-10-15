Практика судів
  1. В Україні

У Києві п’яний 22-річний хлопець поранив ножем чоловіка за відмову пригостити сигаретою

23:13, 15 жовтня 2025
Після нападу зловмисник намагався втекти, але впав, зламав ногу і потрапив до лікарні разом із потерпілим.
У Києві правоохоронці повідомили про підозру молодику, який поранив ножем перехожого після того, як той відмовив пригостити його сигаретою. Про це повідомляє столична поліція.

Зокрема, у Дніпровському районі поруч із будинком по вулиці Юності нетверезий 22-річний киянин підійшов до компанії та попросив чоловіка пригостити його сигаретою. Почувши відмову, молодик став агресивно висловлюватися та нецензурно лаятися.

Надалі, під час конфлікту фігурант дістав ніж та почав ним розмахувати і врешті порізав щоку 42-річному чоловіку. Після цього зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, яка задокументувала обставини злочину. Лікарі госпіталізували потерпілого та нападника.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

