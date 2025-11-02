Практика судов
В Житомирской области мужчина издевался над кошкой, а друг снимал это на видео — дело расследует полиция

13:39, 2 ноября 2025
38-летний злоумышленник бросил кошку в водоем и ударил веслом, а видео издевательств опубликовали в соцсетях.
В Чуднове правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему местному жителю, который издевался над кошкой. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

27 октября правоохранители обнаружили в социальных сетях видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с животным. В то же время в полицию поступили обращения от представителей местной власти и зоозащитников.

В тот же день следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.299 Уголовного кодекса Украины — «Жестокое обращение с животными».

В ходе расследования установлено, что событие произошло в ноябре прошлого года. По данным полиции, мужчина бросил кошку в водоем, а когда животное пыталось выбраться на берег — ударил ее веслом. Другой участник инцидента снимал действия на видео и недавно опубликовал запись в соцсетях.

Полицейские установили место происшествия и свидетелей. По результатам проверки выяснилось, что кошка осталась жива, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает, признаков тяжелых травм не обнаружено.

С учетом этого следователи инкриминировали фигуранту совершение покушения на жестокое обращение с животным (ч.3 ст.15, ч.1 ст.299 УК Украины). Мужчина признал вину, однако мотивы своих действий не объяснил.

Также полиция проводит следственные действия для сообщения о подозрении лицу, которое распространило видео, пропагандирующее жестокое обращение с животными.

