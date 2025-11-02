На Житомирщині чоловік знущався з кішки, а друг знімав це на відео — справу розслідує поліція

38-річний зловмисник кинув кішку у водойму та вдарив веслом, а відео знущань оприлюднили в соцмережах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чуднові правоохоронці повідомили про підозру 38-річному місцевому жителю, який знущався над кішкою. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

27 жовтня правоохоронці виявили у соціальних мережах відео, на якому зафіксовано жорстоке поводження з твариною. Водночас до поліції надійшли звернення від представників місцевої влади та зоозахисників.

Того ж дня слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.299 Кримінального кодексу України — «Жорстоке поводження з тваринами».

Під час розслідування встановлено, що подія сталася в листопаді минулого року. За даними поліції, чоловік кинув кішку у водойму, а коли тварина намагалася вибратися на берег — ударив її веслом. Інший учасник інциденту знімав дії на відео та нещодавно опублікував запис у соцмережах.

Поліцейські встановили місце події та свідків. За результатами перевірки з’ясувалося, що кішка залишилася жива, її життю та здоров’ю нині нічого не загрожує, ознак тяжких травм не виявлено.

З огляду на це слідчі інкримінували фігуранту вчинення замаху на жорстоке поводження з твариною (ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 299 КК України). Чоловік визнав провину, однак мотивів своїх дій не пояснив.

Також поліція проводить слідчі дії для повідомлення про підозру особі, яка поширила відео, що пропагує жорстоке поводження з тваринами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.