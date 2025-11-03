Практика судов
Два задания – два уровня: в ВККС объяснили особенности практического этапа отбора в ВАКС

11:18, 3 ноября 2025
В ВККС рассказали о важной особенности этапа выполнения практического задания в конкурсе в ВАКС.
Фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины
Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Руслан Мельник объяснил детали проведения четвертого этапа квалификационного экзамена в рамках конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционной палаты ВАКС.

12 и 14 ноября кандидаты будут проходить этап выполнения практического задания, который имеет решающее значение для оценки их профессиональных навыков.

«Абсолютно все кандидаты должны выполнить одно задание типа 1 в среду, 12 ноября, и одно задание типа 2 в пятницу, 14 ноября», — подчеркнул Руслан Мельник.

В конкурсе в ВАКС участники выполняют два практических задания, поскольку они одновременно претендуют на должности как в суде первой инстанции, так и в Апелляционной палате.

Практические задания разделены на два типа:

  • Тип 1 — модельное решение для суда первой инстанции;
  • Тип 2 — модельное решение для апелляционного рассмотрения.

Такой подход позволяет проверить, способны ли кандидаты эффективно работать в обеих инстанциях, ведь в ходе конкурса заранее не определено, на какую именно должность они претендуют — это решается по общему рейтингу после завершения всех этапов.

Неявка кандидата на выполнение любого из заданий означает прекращение его участия в конкурсе.

На данный момент на 23 должности судей ВАКС претендуют 87 кандидатов.

