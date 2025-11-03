Практика судів
Два завдання – два рівні: у ВККС пояснили особливості практичного етапу відбору до ВАКС

11:18, 3 листопада 2025
У ВККС розповіли про важливу особливість етапу виконання практичного завдання у конкурсі до ВАКС.
Фото: Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Руслан Мельник пояснив деталі проведення четвертого етапу кваліфікаційного іспиту в межах конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) та Апеляційної палати ВАКС.

12 і 14 листопада кандидати проходитимуть етап виконання практичного завдання, який має вирішальне значення для оцінювання їхніх професійних навичок.

«Абсолютно всі кандидати повинні виконати одне завдання типу 1 у середу 12 листопада та одне завдання типу 2 в пʼятницю 14 листопада», — наголосив Руслан Мельник.

У конкурсі до ВАКС учасники виконують два практичних завдання, оскільки вони одночасно претендують на посади як у суді першої інстанції, так і в Апеляційній палаті.

Практичні завдання поділені на два типи:

  • Тип 1 — модельне рішення для суду першої інстанції;
  • Тип 2 — модельне рішення для апеляційного розгляду.

Такий підхід дозволяє перевірити, чи здатні кандидати ефективно працювати в обох інстанціях, адже під час конкурсу не визначено заздалегідь, на яку саме посаду вони претендують — це вирішується за загальним рейтингом після завершення всіх етапів.

Неявка кандидата на виконання будь-якого із завдань означає припинення його участі в конкурсі.

Наразі на 23 посади суддів ВАКС претендують 87 кандидатів.

