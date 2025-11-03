Во Львовской области трое подростков пострадали от взрыва неизвестного предмета

Во Львовской области взорвался неизвестный предмет — пострадали трое 14-летних подростков.

В выходные во Львовской области произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадали трое 14-летних подростков — жители Львова. Они получили ожоги предплечий, живота и кистей рук.

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел 2 ноября около 17:15 в селе Суховоля, Зимноводская громада.

Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу Святого Николая во Львове.

Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

