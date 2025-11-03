На Львівщині троє підлітків постраждали від вибуху невідомого предмета

На вихідних на Львівщині стався вибух невідомого предмета від якого постраждали троє 14-річних підлітків — мешканці Львова. Вони отримали опіки передпліч, живота та кистей рук.
Як повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, інцидент стався 2 листопада, близько 17:15 у селі Суховоля, Зимноводська громада.
Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.
Причини та обставини вибуху встановлюються.
