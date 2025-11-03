В Днепропетровской области будут судить злоумышленников, вымогавших у предпринимателя 50000 долларов

Злоумышленники сначала оказывали на него психологическое давление — угрожали физической расправой.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Днепропетровской области на скамье подсудимых оказались участники организованной преступной группы, вымогавшие у предпринимателя 50 000 долларов. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Организатором деятельности ОПГ была 41-летняя женщина — знакомая потерпевшего. Она также привлекла к делу трех жителей Кривого Рога.

По данным полиции, чтобы заставить предпринимателя выплатить вымышленный долг в 50 000 долларов, организатор подключила своих сообщников. Сначала они оказывали на него психологическое давление — угрожали физической расправой. Позже, когда тот отказался идти на их преступные условия, они избили его и повредили автомобиль.

На основании собранных доказательств следователи объявили организатору и трем участникам ОПГ о подозрении. В ходе обысков было изъято имущество — восемь автомобилей, деньги в разной валюте, телефоны и другое — на сумму свыше восьми миллионов гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигурантов направлен в суд. Их действия квалифицированы по факту вымогательства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения — ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.