На Дніпропетровщини судитимуть зловмисників, які вимагали з підприємця 50000 доларів

На Дніпропетровщини на лаві підсудних опинилися учасники організованої злочинної групи за вимагання з підприємця 50 000 доларів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Організаторкою діяльності ОЗГ була 41-річна жінка – знайома потерпілого. Вона також залучила трьох мешканців Кривого Рогу.

У поліції повідомили, аби змусити підприємця виплатити вигаданий борг у 50 000 доларів, організаторка підключила своїх спільників. Вони спочатку тиснули на нього психологічно – погрожували фізичною розправою. Згодом, коли той відмовився погоджуватися з їхніми злочинними умовами, побили його та пошкодили авто.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили організаторці та трьом учасникам ОЗГ про підозру. В ході обшуків вилучили майна – вісім авто, гроші у різній валюті, телефони тощо – на понад вісім мільйонів гривень.

Нині обвинувальний акт стосовно фігурантів скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані за фактом вимагання, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

