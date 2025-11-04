В КСУ обсудили решение ЕСПЧ по делу «М.С.Л., ООО против Украины» и его значение для правосудия

В Конституционном Суде Украины обсудили решение ЕСПЧ по делу «М.С.Л., ООО против Украины».

В Конституционном Суде Украины состоялся круглый стол на тему: «Решение Европейского суда по правам человека по делу „М.С.Л., ООО против Украины“. Ключевые аспекты и выводы для Украины».

Мероприятие было посвящено анализу правовых последствий этого решения ЕСПЧ для украинской системы конституционного правосудия и укрепления принципа верховенства права.

С приветственным словом к участникам обратился исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, подчеркнув важность сотрудничества с Европейским судом по правам человека в контексте укрепления конституционных гарантий верховенства права и права на справедливый суд. Александр Петришин отметил, что в условиях военного положения и вооруженной агрессии против Украины обеспечение действия конституционных принципов приобретает особое значение. Он также подчеркнул, что диалог с Европейским судом по правам человека является важной частью интеграции Украины в общеевропейское правовое пространство, а изучение практики ЕСПЧ помогает Конституционному Суду Украины развивать европейский подход к толкованию норм Конституции.

Модератором мероприятия выступил судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко. Он обратил внимание на вопрос о том, каким должен быть баланс между интересами безопасности Украины и, одновременно, недопущением использования инструментов защиты прав человека, которые могут нанести ущерб в условиях военной агрессии и гибридной войны.

Судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников рассказал об опыте рассмотрения дел ЕСПЧ с точки зрения злоупотребления правом и возможного ущерба авторитету Украины.

Заместитель руководителя Правового департамента Николай Гриценко проинформировал присутствующих об опыте применения практики Европейского суда по правам человека Конституционным Судом Украины. В обсуждении также приняли участие заместитель руководителя Правового департамента – начальник Управления сравнительно-правового анализа Секретариата Суда, координатор от Конституционного Суда Украины в сети высших судов при Европейском суде по правам человека Оксана Житник и сотрудники Правового департамента Секретариата Конституционного Суда Украины.

Основной доклад представил Пауло Пинто де Альбукерке — судья ЕСПЧ от Португалии в 2011–2020 годах, доктор права, профессор Лиссабонского католического университета. Он проанализировал ключевые положения и последствия решения ЕСПЧ по делу «М.С.Л., ООО против Украины», обратив внимание на его значение для совершенствования конституционных механизмов защиты прав человека, в частности права на эффективное исполнение судебных решений. Докладчик подчеркнул, что это решение имеет важные последствия для практики толкования положений Конституции Украины в сфере доступа к правосудию. По его словам, решение по делу «М.С.Л., ООО против Украины» является значимым с точки зрения соблюдения конституционных гарантий как составляющей верховенства права, права собственности и эффективной судебной защиты в Украине.

«Конституционный Суд Украины в своих решениях придерживается позиции, что исполнение судебных решений является частью права на судебную защиту. В свете практики ЕСПЧ между безопасностью государства и защитой прав человека должен быть обеспечен баланс», – отметил докладчик.

В рамках круглого стола состоялась профессиональная дискуссия, во время которой были обсуждены ряд вопросов, имеющих важное значение для развития конституционного правосудия и утверждения принципа верховенства права в Украине.

В частности, участники сосредоточили внимание на том, как решение Европейского суда по правам человека по делу «М.С.Л., ООО против Украины» может повлиять на толкование положений Конституции Украины относительно права на судебную защиту и исполнения судебных решений. Обсуждалась также необходимость усиления конституционных гарантий исполнения судебных решений как ключевого элемента верховенства права.

Отдельно был поднят вопрос, может ли неисполнение судебных решений органами государственной власти рассматриваться как нарушение конституционного принципа разделения властей. Было подчеркнуто, что неисполнение таких решений органами государственной власти может свидетельствовать о нарушении баланса между ветвями власти, а Конституционный Суд Украины призван играть ключевую роль в предотвращении системных недостатков, которые приводят к аналогичным нарушениям, установленным в решении ЕСПЧ по делу «М.С.Л., ООО против Украины».

Участники круглого стола пришли к выводу, что правовые позиции ЕСПЧ должны быть важным ориентиром для Конституционного Суда Украины, поскольку они способствуют формированию европейских стандартов судопроизводства, укреплению принципа пропорциональности и обеспечению обязательности исполнения судебных решений как фундаментального признака правового государства.

