У КСУ обговорили рішення ЄСПЛ у справі «М.С.Л., ТОВ проти України» та його значення для правосуддя

У Конституційному Суді України обговорили рішення ЄСПЛ у справі «М.С.Л., ТОВ проти України».

У Конституційному Суді України відбувся круглий стіл на тему: «Рішення Європейського суду з прав людини у справі „М.С.Л., ТОВ проти України“. Ключові аспекти та висновки для України».

Захід був присвячений аналізу правових наслідків цього рішення ЄСПЛ для української системи конституційного правосуддя та зміцнення принципу верховенства права.

З вітальним словом до учасників звернувся виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України Олександр Петришин, наголосивши на важливості співпраці з Європейським судом з прав людини у контексті зміцнення конституційних гарантій верховенства права та права на справедливий суд. Олександр Петришин підкреслив, що в умовах воєнного стану та збройної агресії проти України забезпечення дії конституційних принципів набуває особливої ваги. Він також наголосив, що діалог із Європейським судом з прав людини є важливою частиною інтеграції України до спільного правового простору Європи, а вивчення практики ЄСПЛ допомагає Конституційному Суду України розвивати європейський підхід до тлумачення норм Конституції.

Модерував захід суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко. Він звернув увагу на питання, який саме має бути баланс між безпековими інтересами України та, водночас, недопущенням використання інструментів захисту прав людини, які можуть завдати шкоду в умовах військової агресії та гібридної війни.

Суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков розповів про досвід розгляду справ ЄСПЛ з огляду на зловживання правом та можливим заподіянням шкоди авторитету України.

Заступник керівника Правового департаменту Микола Гриценко поінформував присутніх про досвід застосування практики Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України. Участь у дискусії взяли також заступниця керівника правового Департаменту – керівниця Управління порівняльно-правового аналізу Секретаріату Суду, координатор від Конституційного Суду України в мережі вищих судів при Європейському суді з прав людини Оксана Житник та працівники Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України.

Основну доповідь виголосив Пауло Пінто де Альбукерке — суддя ЄСПЛ від Португалії у 2011–2020 роках, доктор права, професор Лісабонського католицького університету. Він проаналізував ключові положення та наслідки рішення ЄСПЛ у справі «М.С.Л., ТОВ проти України», звернувши увагу на його значення для вдосконалення конституційних механізмів захисту прав людини, зокрема права на ефективне виконання судових рішень. Доповідач підкреслив, що це рішення має важливі наслідки для практики тлумачення положень Конституції України у сфері доступу до правосуддя. За його словами рішення у справі «М.С.Л., ТОВ проти України» є важливим щодо дотримання конституційних гарантій як складника верховенства права, права власності та ефективного судового захисту в Україні.

«Конституційний Суд України у своїх рішеннях дотримує позиції, що виконання судових рішень є частиною права на судовий захист. У світлі практики ЄСПЛ між безпекою держави та захистом прав людини має бути забезпечено баланс», – зазначив доповідач.

У межах круглого столу відбулася фахова дискусія, під час якої було обговорено низку питань, що мають важливе значення для розвитку конституційного правосуддя та утвердження принципу верховенства права в Україні.

Зокрема, учасники зосередили увагу на тому, як рішення Європейського суду з прав людини у справі «М.С.Л., ТОВ проти України» може вплинути на тлумачення положень Конституції України щодо права на судовий захист та виконання судових рішень. Обговорювалася також необхідність посилення конституційних гарантій виконання судових рішень як ключового елементу верховенства права.

Окремо було порушено питання, чи може невиконання судових рішень органами державної влади розглядатися як порушення конституційного принципу поділу влади. Було підкреслено, що невиконання таких рішень органами державної влади може свідчити про порушення балансу між гілками влади, а Конституційний Суд України покликаний відігравати ключову роль у запобіганні системним недолікам, які призводять до аналогічних порушень, визначених у рішенні ЄСПЛ у справі «М.С.Л., ТОВ проти України».

Учасники круглого столу дійшли висновку, що правові позиції ЄСПЛ мають бути важливим орієнтиром для Конституційного Суду України, адже вони сприяють формуванню європейських стандартів судочинства, зміцненню принципу пропорційності та забезпеченню обов’язковості виконання судових рішень як фундаментальної ознаки правової держави.

