В Украине запустят пилотный проект по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами войны

Правительство утвердило проект Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами и ветеранами российско-украинской войны.

По данным Минздрава, программа направлена на расширение возможностей медицинских учреждений для оказания медицинской, реабилитационной и социальной поддержки защитникам и защитницам, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной помощи. Услуги будут предоставляться ветеранам с функциональным состоянием по шкале Бартела 30 баллов и ниже.

Программа предусматривает:

первичную оценку функционального состояния по шкалам Бартела и Карновского с мониторингом не реже одного раза в неделю и записью результатов в медицинской документации;

наблюдение и сопровождение, включая лечение, обследования, диагностику, профилактические осмотры, привлечение специалистов для консультаций с указанием частоты их визитов;

ежедневный надзор за состоянием здоровья, контроль приема лекарств, профилактику осложнений и инфекций, эффективное обезболивание, уход за пролежнями с соответствующими записями в документации;

обеспечение гигиены и сбалансированного питания, включая улучшенное энтеральное питание по потребностям пациента;

поддерживающую реабилитацию, психологическую, социальную и духовную поддержку;

непрерывность и преемственность медицинского ухода;

поддержание комфорта и физиологических потребностей;

обучение родственников или законных представителей навыкам домашнего ухода и самообслуживания.

Все услуги для ветеранов будут бесплатными, а расходы учреждений здравоохранения будет покрывать НСЗУ за счет средств государственного бюджета в рамках программы «Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших».

Тарифы за один цикл ухода (не менее 28 календарных дней) будут зависеть от уровня зависимости пациента:

для высокой зависимости (20 баллов или менее) — 5 452,52 гривен;

для умеренной зависимости (21–30 баллов) — 3 484,30 гривен.

