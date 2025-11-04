Практика судов
В Украине запустят пилотный проект по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами войны

12:12, 4 ноября 2025
Услуги будут предоставляться бесплатно за счет средств госбюджета.
Правительство утвердило проект Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами и ветеранами российско-украинской войны.

По данным Минздрава, программа направлена на расширение возможностей медицинских учреждений для оказания медицинской, реабилитационной и социальной поддержки защитникам и защитницам, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной помощи. Услуги будут предоставляться ветеранам с функциональным состоянием по шкале Бартела 30 баллов и ниже.

Программа предусматривает:

  • первичную оценку функционального состояния по шкалам Бартела и Карновского с мониторингом не реже одного раза в неделю и записью результатов в медицинской документации;
  • наблюдение и сопровождение, включая лечение, обследования, диагностику, профилактические осмотры, привлечение специалистов для консультаций с указанием частоты их визитов;
  • ежедневный надзор за состоянием здоровья, контроль приема лекарств, профилактику осложнений и инфекций, эффективное обезболивание, уход за пролежнями с соответствующими записями в документации;
  • обеспечение гигиены и сбалансированного питания, включая улучшенное энтеральное питание по потребностям пациента;
  • поддерживающую реабилитацию, психологическую, социальную и духовную поддержку;
  • непрерывность и преемственность медицинского ухода;
  • поддержание комфорта и физиологических потребностей;
  • обучение родственников или законных представителей навыкам домашнего ухода и самообслуживания.

Все услуги для ветеранов будут бесплатными, а расходы учреждений здравоохранения будет покрывать НСЗУ за счет средств государственного бюджета в рамках программы «Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших».

Тарифы за один цикл ухода (не менее 28 календарных дней) будут зависеть от уровня зависимости пациента:

  • для высокой зависимости (20 баллов или менее) — 5 452,52 гривен;
  • для умеренной зависимости (21–30 баллов) — 3 484,30 гривен.

