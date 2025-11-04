В Украине запустят пилотный проект по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами войны

Правительство утвердило проект Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов и Национальной службы здоровья Украины по долгосрочному медицинскому уходу за ветеранами и ветеранами российско-украинской войны.
По данным Минздрава, программа направлена на расширение возможностей медицинских учреждений для оказания медицинской, реабилитационной и социальной поддержки защитникам и защитницам, которые из-за ранений, травм или тяжелых заболеваний нуждаются в постоянной помощи. Услуги будут предоставляться ветеранам с функциональным состоянием по шкале Бартела 30 баллов и ниже.
Программа предусматривает:
Все услуги для ветеранов будут бесплатными, а расходы учреждений здравоохранения будет покрывать НСЗУ за счет средств государственного бюджета в рамках программы «Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших».
Тарифы за один цикл ухода (не менее 28 календарных дней) будут зависеть от уровня зависимости пациента:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.