В Україні запустять пілот довготривалого медичного догляду для ветеранів війни

Уряд затвердив проект Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах ветеранів та Національної служби здоров’я України щодо довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок російсько-української війни.

За даними МОЗ, програма спрямована на розширення можливостей медичних закладів для надання медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки захисникам і захисницям, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної допомоги. Послуги надаватимуться ветеранам із функціональним станом за шкалою Бартела 30 балів і нижче.

Програма передбачає:

первинну оцінку функціонального стану за шкалами Бартела та Карновського з моніторингом щонайменше раз на тиждень і записом результатів у медичній документації;

спостереження та супровід, включно з лікуванням, обстеженнями, діагностикою, профілактичними оглядами, залученням фахівців для консультацій із зазначенням частоти їхніх візитів;

щоденний нагляд за станом здоров’я, контроль прийому ліків, профілактику ускладнень та інфекцій, ефективне знеболення, догляд за пролежнями з відповідними записами в документації;

забезпечення гігієни та збалансованого харчування, включно з покращеним ентеральним харчуванням за потребами пацієнта;

підтримуючу реабілітацію, психологічну, соціальну та духовну підтримку;

безперервність і наступність медичного догляду;

підтримку комфорту та фізіологічних потреб;

навчання родичів або законних представників навичкам домашнього догляду та самообслуговування.

Усі послуги для ветеранів будуть безкоштовними, а витрати закладів охорони здоров’я покриватиме НСЗУ за кошти державного бюджету в межах програми «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих».

Тарифи за один цикл догляду (щонайменше 28 календарних днів) залежатимуть від рівня залежності пацієнта:

для високої залежності (20 балів або менше) — 5 452,52 гривень;

для помірної залежності (21–30 балів) — 3 484,30 гривень.

