В Україні запустять пілот довготривалого медичного догляду для ветеранів війни

Уряд затвердив проект Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах ветеранів та Національної служби здоров’я України щодо довготривалого медичного догляду для ветеранів і ветеранок російсько-української війни.
За даними МОЗ, програма спрямована на розширення можливостей медичних закладів для надання медичної, реабілітаційної та соціальної підтримки захисникам і захисницям, які через поранення, травми чи тяжкі захворювання потребують постійної допомоги. Послуги надаватимуться ветеранам із функціональним станом за шкалою Бартела 30 балів і нижче.
Програма передбачає:
Усі послуги для ветеранів будуть безкоштовними, а витрати закладів охорони здоров’я покриватиме НСЗУ за кошти державного бюджету в межах програми «Заходи з підтримки та допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та членам родин загиблих».
Тарифи за один цикл догляду (щонайменше 28 календарних днів) залежатимуть від рівня залежності пацієнта:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.