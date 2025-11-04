В Украине обновили правила определения критически важных предприятий для экономики

Минобороны утвердило критерии определения предприятий оборонно-промышленного комплекса критически важными для экономики.

Министерство обороны Украины утвердило новые критерии для определения предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), авиастроительной и космической отраслей, которые будут иметь статус имеющих важное значение для национальной экономики.

Как сообщили в ведомстве, ранее эти функции выполняло Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, однако теперь полномочия переданы Минобороны.

Отмечается, что новый приказ сохраняет прежний подход к определению стратегически важных предприятий. Те субъекты, которые уже имеют соответствующий статус и срок его действия не истёк, не должны подавать новые документы или обновлять ранее поданные.

Критерии, которым должны соответствовать предприятия, претендующие на статус имеющих важное значение для национальной экономики в сфере ОПК и, соответственно, могут получить право на бронирование до 100% военнообязанных работников, следующие:

— Выполнение государственного контракта (договора) в сфере обороны или участие в его выполнении на основании договоров, в том числе внешнеэкономических. Объём производства продукции оборонного назначения должен составлять более 50% общего объёма предприятия за последний отчётный период.

— Получение государственной финансовой поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 8 марта 2024 года №262 «Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны».

— Выполнение функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, который осуществляет регулирование, контроль и координацию деятельности предприятий ОПК.

Предприятия, учреждения и организации в сфере ОПК, которые не соответствуют вышеуказанным критериям, могут получить статус имеющих важное значение для национальной экономики в случае соответствия не менее чем трём из следующих требований:

— Выполнение государственных контрактов в сфере обороны.

— Участие в выполнении оборонных заказов по договорам, в том числе внешнеэкономическим.

— Включение в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов.

— Участие в реализации государственных целевых программ в сферах авиастроения или космической деятельности.

— Участие в реализации программ развития оборонно-промышленного комплекса, внедрении новых технологий, расширении производственных мощностей.

— Производство товаров, выполнение работ или оказание услуг, используемых предприятиями ОПК для изготовления продукции оборонного назначения.

Предприятия, учреждения и организации, которые соответствуют как минимум двум обязательным критериям постановления Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года, могут получить статус критически важных для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это даёт им право бронировать до 50% военнообязанных работников.

