В Україні оновили правила визначення критично важливих підприємств для економіки

Міністерство оборони України затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудівної та космічної галузей, які матимуть статус таких, що мають важливе значення для національної економіки.
Як зазначили у відомстві, раніше ці функції виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак тепер повноваження передані Міноборони.
Зазначається, що новий наказ зберігає попередній підхід до визначення стратегічно важливих підприємств. Ті суб’єкти, які вже мають відповідний статус і строк його дії не закінчився, не повинні подавати нові документи чи оновлювати попередні.
Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників наступні:
Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:
Підприємства, установи та організації, які відповідають щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, можуть отримати статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це надає їм право бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.
