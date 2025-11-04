В Україні оновили правила визначення критично важливих підприємств для економіки

Міноборони затвердило нові критерії, за якими підприємства оборонно-промислового комплексу визнаватимуть критично важливими.

Міністерство оборони України затвердило нові критерії для визначення підприємств, установ і організацій оборонно-промислового комплексу (ОПК), авіабудівної та космічної галузей, які матимуть статус таких, що мають важливе значення для національної економіки.

Як зазначили у відомстві, раніше ці функції виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, однак тепер повноваження передані Міноборони.

Зазначається, що новий наказ зберігає попередній підхід до визначення стратегічно важливих підприємств. Ті суб’єкти, які вже мають відповідний статус і строк його дії не закінчився, не повинні подавати нові документи чи оновлювати попередні.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників наступні:

Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.

Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року №262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони».

Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, установи і організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

Виконання державних контрактів у сфері оборони.

Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.

Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.

Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.

Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

Підприємства, установи та організації, які відповідають щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабміну №76 від 27 січня 2023 року, можуть отримати статус критично важливих для економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це надає їм право бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

