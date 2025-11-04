Украинцев ждут изменения при пересечении границы с Польшей – стартует система EES

Система сбора биометрических данных стартует с 4 ноября на пунктах пропуска с Польшей.

На этой неделе на всех пунктах пропуска на границе между Польшей и Украиной начнет действовать система въезда и выезда EES (Entry/Exit System). Об этом сообщило Западное региональное управление ГПСУ.

В пунктах пропуска Люблинского воеводства Польши новая цифровая система контроля заработает по следующему графику: в автомобильном пункте «Долгобичув – Угринов» — с 4 ноября 2025 года, в пункте «Зосин – Устилуг» — с 5 ноября, а в автомобильном и железнодорожном пунктах «Дорогуск – Ягодин» — с 6 ноября.

Процедура предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных, в частности фотографирование и снятие отпечатков пальцев граждан третьих стран, включая украинцев. Система EES направлена на ускорение пограничного контроля, повышение безопасности, точный учет сроков пребывания иностранцев в ЕС и противодействие незаконной миграции.

Госпогранслужба подчеркнула, что внедрение EES не меняет общий порядок пересечения границы.

