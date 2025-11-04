Практика судів
Українців чекають зміни при перетині кордону з Польщею — стартувала система EES

16:24, 4 листопада 2025
Система збору біометричних даних стартувала з 4 листопада на пунктах пропуску з Польщею.
Цього тижня на всіх пунктах пропуску на кордоні між Польщею та Україною почала діяти система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System). Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

У пунктах пропуску Люблінського воєводства Польщі нова цифрова система контролю запрацює за таким графіком: в автомобільному пункті «Долгобичув – Угринів» — із 4 листопада 2025 року, в пункті «Зосин – Устилуг» — із 5 листопада, а в автомобільному та залізничному пунктах «Дорогуськ – Ягодин» — із 6 листопада.

Процедура передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних, зокрема фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн, включно з українцями. Система EES спрямована на прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки, точний облік термінів перебування іноземців у ЄС та протидію незаконній міграції.

Держприкордонслужба наголосила, що впровадження EES не змінює загальний порядок перетину кордону.

Польща кордон перетин кордону

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
