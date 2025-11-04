Рада сделала шаг к упрощению разрешений для реализации энергетических проектов

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, направленный на упрощение процедур получения разрешений для реализации инфраструктурных проектов в сфере энергетики.

Законопроект предусматривает институциональные и правовые условия для реализации инфраструктурных проектов в сфере энергетики, имеющих стратегическое значение как для нашего государства, так и Европейского Союза и Энергетического Сообщества.

Ожидается, что внедрение европейских стандартов в сфере энергетической инфраструктуры будет способствовать привлечению значительных инвестиций в энергетический сектор, что особенно актуально в условиях восстановления страны и поиска эффективных и устойчивых энергетических решений.

Законопроект также направлен на упрощение процедур получения разрешений для стратегических проектов путем предложенной процедуры согласования позиций органов государственной власти и местного самоуправления.

