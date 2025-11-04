Рада зробила крок до спрощення дозволів для реалізації енергетичних проектів

Верховна Рада підтримала за основу законопроект, спрямований на спрощення процедур отримання дозволів для реалізації інфраструктурних проектів у сфері енергетики.

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про інфраструктурні проекти у сфері енергетики, які становлять суспільний інтерес №13450.

Законопроект передбачає інституційні та правові умови для реалізації інфраструктурних проектів у сфері енергетики, які мають стратегічне значення як для нашої держави, так і для Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства.

Очікується, що запровадження європейських стандартів у сфері енергетичної інфраструктури сприятиме залученню значних інвестицій у енергетичний сектор, що особливо актуально в умовах відбудови країни та пошуку ефективних і стійких енергетичних рішень.

Законопроект також спрямований на спрощення процедур отримання дозволів для стратегічних проектів шляхом запропонованої процедури узгодження позицій органів державної влади та місцевого самоврядування.

