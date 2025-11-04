Таксиста из Харькова, который грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, оштрафовали

Харьковский таксист получил штраф за отказ обслуживать клиентку на украинском языке.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 5100 грн на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Об этом сообщили в Офисе языкового омбудсмена.

Отмечается, что такое наказание предусмотрено статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Уполномоченная также направила обращения в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и центральный офис компании, в которой работал таксист.

«Сервис такси сообщил, что доступ этого водителя к платформе ограничен бессрочно, а всем водителям направлено обновленное уведомление с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке», — сообщили в Офисе языкового омбудсмена.

В Офисе языкового омбудсмена напомнили, что недавно за аналогичное нарушение — отказ обслуживать на государственном языке — к административной ответственности был привлечен также водитель такси в Одессе. Решением Уполномоченной на него наложен штраф в размере 3400 грн.

