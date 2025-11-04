Таксиста из Харькова, который грубо отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, оштрафовали

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла решение о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 5100 грн на водителя такси, который в Харькове в грубой форме отказался обслуживать пассажирку на украинском языке. Об этом сообщили в Офисе языкового омбудсмена.
Отмечается, что такое наказание предусмотрено статьей 188-52 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Уполномоченная также направила обращения в Национальную полицию Украины, Службу безопасности Украины и центральный офис компании, в которой работал таксист.
«Сервис такси сообщил, что доступ этого водителя к платформе ограничен бессрочно, а всем водителям направлено обновленное уведомление с требованием обслуживать пассажиров исключительно на государственном языке», — сообщили в Офисе языкового омбудсмена.
В Офисе языкового омбудсмена напомнили, что недавно за аналогичное нарушение — отказ обслуживать на государственном языке — к административной ответственности был привлечен также водитель такси в Одессе. Решением Уполномоченной на него наложен штраф в размере 3400 грн.
