Таксиста з Харкова, який грубо відмовився обслуговувати пасажирку українською, оштрафували

Харківський таксист отримав штраф за відмову обслуговувати клієнтку українською.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла рішення про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 5100 грн на водія таксі, який у Харкові у грубій формі відмовився обслуговувати пасажирку українською мовою. Про це повідомили в Офісі мовного омбудсмена.

Зазначається, що таке покарання передбачене статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Уповноважена також направила звернення до Національної поліції України, Служби безпеки України та центрального офісу компанії, в якій працював таксист.

«Сервіс таксі повідомив, що доступ цього водія до платформи обмежено безстроково, а всі водії отримали оновлене повідомлення з вимогою обслуговувати пасажирів виключно державною мовою», – розповіли в Офісі мовного омбудсмена.

В Офісі мовного омбудсмена нагадали, що нещодавно за аналогічне порушення - відмову обслуговувати державною - до адміністративної відповідальності притягнуто також водія таксі в Одесі. Рішенням Уповноваженої на нього накладено штраф у розмірі 3400 грн.

