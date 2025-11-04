В Дии можно повторно подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье

Программа еВосстановление позволяет подавать повторные заявления из-за новых повреждений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что программа еВосстановление в приложении Дия теперь позволяет подавать новое заявление на компенсацию в случае повторного повреждения жилья из-за обстрелов.

Из-за продолжения российских атак на гражданское население случаются случаи, когда снаряды во второй раз попадают в тот же дом или квартиру. В Минцифре предусмотрели возможность подать новое заявление на компенсацию по программе «Е-Восстановление» без ожидания завершения рассмотрения предыдущего.

Как подать новое заявление?

В приложении Дія откройте раздел «Отчет о ремонте» по предыдущему заявлению, которое еще в обработке.

Отметьте опцию «Имущество было повреждено повторно».

Подайте новое сообщение о повреждении и новое заявление на компенсацию.

Комиссия посетит жилье один раз, чтобы оценить новые повреждения, определить степень разрушений, рассчитать сумму компенсации и закрыть предыдущее заявление.

Перед подачей нового заявления необходимо убедиться, что карточка «Восстановление» с предыдущей компенсацией закрыта. Если это не сделано, система напомнит об этом. Неиспользованные средства вернутся в государственный бюджет. Для получения новой компенсации нужно открыть новый счет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.