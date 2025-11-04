Практика судів
У Дії можна повторно подати заявку на компенсацію за зруйноване житло

19:48, 4 листопада 2025
Програма єВідновлення дозволяє подавати повторні заяви через нові пошкодження.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що програма єВідновлення в застосунку Дія тепер дозволяє подавати нову заяву на компенсацію в разі повторного пошкодження помешкання через обстріли.

Через продовження російських атак на цивільне населення трапляються випадки, коли снаряди вдруге влучають у той самий будинок чи квартиру. У Мінцифрі передбачили можливість подати нову заяву на компенсацію за програмою єВідновлення без очікування завершення розгляду попередньої.

Як подати нову заяву?

  • У застосунку Дія відкрийте розділ «Звіт про ремонт» за попередньою заявою, яка ще в обробці.
  • Позначте опцію «Майно було пошкоджено повторно».
  • Подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву на компенсацію.

Комісія відвідає помешкання один раз, щоб оцінити нові пошкодження, визначити ступінь руйнувань, розрахувати суму компенсації та закрити попередню заяву.

Перед поданням нової заяви необхідно переконатися, що картка єВідновлення з попередньої компенсації закрита. Якщо цього не зроблено, система нагадає про це. Невикористані кошти повернуться до державного бюджету. Для отримання нової компенсації потрібно відкрити новий рахунок.

