В ГНС напомнили, когда государство имеет право арестовать имущество налогоплательщика

Согласно п. 94.2 ст. 94 Налогового кодекса Украины арест имущества может быть применен, если установлено одно из следующих обстоятельств.

Главное управление ГНС в Киевской области напомнило, что административный арест имущества — это крайняя мера, которую государство применяет для защиты фискальных интересов и обеспечения законности в сфере налогообложения. Именно понимание того, при каких обстоятельствах может быть наложен арест, позволяет каждому налогоплательщику действовать осмотрительно и предсказуемо.

налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;

физическое лицо, имеющее налоговый долг, выезжает за границу;

налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения либо не допускает должностных лиц контролирующего органа;

отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также в случае отсутствия регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законом;

отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация обязательна согласно Налоговому кодексу Украины, либо когда налогоплательщик, получив налоговое уведомление или имея налоговый долг, совершает действия по выводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам;

налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния сохранности имущества, находящегося в налоговом залоге;

налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, передаваемого в налоговый залог;

налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчеты и/или деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения, согласно требованиям НКУ, инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств (снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличности);

нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без постановки на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.

