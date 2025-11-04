На Буковине будут судить правоохранительницу, которая в нетрезвом состоянии спровоцировала смертельное ДТП

Правоохранительница, двигаясь на собственном автомобиле, не справилась с управлением на закругленном участке дороги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование и направило в суд обвинительный акт в отношении сотрудницы правоохранительных органов Черновицкой области, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила ДТП с летальным исходом.

Как сообщили в ГБР, в ночь с 27 на 28 июля около 1:45 в городе Новоселица Черновицкого района правоохранительница, управляя собственным автомобилем, не справилась с управлением на закругленном участке дороги. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонное ограждение.

В салоне вместе с водительницей находились трое ее подруг, с которыми она тем вечером отдыхала и употребляла алкоголь. В результате столкновения 35-летняя женщина погибла на месте, еще две пассажирки получили травмы разной степени тяжести.

Водительницу госпитализировали, после чего ей сообщили о подозрении. Экспертиза подтвердила, что она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения — уровень алкоголя в крови составил 1,45 промилле.

По решению суда женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Она полностью признала свою вину. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.