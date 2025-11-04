На Буковині судитимуть правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП

Правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

ДБР завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо правоохоронниці з Чернівецької області, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила ДТП зі смертельними наслідками.

Державне бюро розслідувань повідомило, у ніч з 27 на 28 липня близько 1:45 у місті Новоселиця Чернівецького району правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Машина виїхала за межі проїжджої частини та врізалася у бетонну огорожу.

У салоні разом із водійкою перебували троє її подруг, із якими вона того вечора відпочивала та вживала алкоголь. Унаслідок зіткнення 35-річна жінка загинула на місці, ще дві пасажирки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водійку госпіталізували, після чого їй повідомили про підозру. Експертиза підтвердила, що вона перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю в крові становив 1,45 проміле.

За рішенням суду жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вона повністю визнає свою вину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

