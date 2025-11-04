Практика судів
  1. В Україні

На Буковині судитимуть правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП

20:24, 4 листопада 2025
Правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги.
На Буковині судитимуть правоохоронницю, яка напідпитку спричинила смертельну ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ДБР завершило досудове розслідування та скерувало до суду обвинувальний акт щодо правоохоронниці з Чернівецької області, які, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спричинила ДТП зі смертельними наслідками.

Державне бюро розслідувань повідомило, у ніч з 27 на 28 липня близько 1:45 у місті Новоселиця Чернівецького району правоохоронниця, рухаючись власним автомобілем, не впоралася з керуванням на заокругленій ділянці дороги. Машина виїхала за межі проїжджої частини та врізалася у бетонну огорожу.

У салоні разом із водійкою перебували троє її подруг, із якими вона того вечора відпочивала та вживала алкоголь. Унаслідок зіткнення 35-річна жінка загинула на місці, ще дві пасажирки отримали травми різного ступеня тяжкості.

Водійку госпіталізували, після чого їй повідомили про підозру. Експертиза підтвердила, що вона перебувала за кермом у стані алкогольного сп’яніння – рівень алкоголю в крові становив 1,45 проміле.

За рішенням суду жінці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Вона повністю визнає свою вину. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд ДТП ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду