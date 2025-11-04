«Шпион» возле Офиса Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыск

По данным источников, обыск произошел после того, как у здания Офиса Генпрокурора обнаружили устройства видеонаблюдения, установленные напротив служебного выезда учреждения.

В Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что ночью с 3 на 4 ноября прокуроры Офиса Генерального прокурора в сопровождении спецназовцев провели обыск у сотрудника НАБУ, применив к нему физическую силу.

По информации источников «Судебно-юридической газеты», детектив НАБУ, у которого сегодня провели обыски, организовал видеонаблюдение за зданием Офиса Генерального прокурора, установив устройства напротив служебного выезда из ОГП.

Подозрительные действия обнаружили сотрудники государственной охраны, которые и установили «шпиона». Проведены неотложные следственные действия для выяснения обстоятельств вмешательства в работу Офиса Генпрокурора.

