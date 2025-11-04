«Шпигун» біля Офісу Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшук

За даними джерел, обшук відбувся після того, як біля будівлі Офісу Генпрокурора виявили пристрої відеоспостереження, встановлені навпроти службового виїзду установи.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що вночі з 3 на 4 листопада прокурори Офісу Генерального прокурора у супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника НАБУ, застосувавши до нього фізичну силу.

За інформацією джерел «Судово-юридичної газети», детектив НАБУ, у якого сьогодні провели обшуки, організував відеоспостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора, встановивши пристрої навпроти службового виїзду з ОГП.

Підозрілі дії виявили співробітники державної охорони, які і встановили «шпигуна». Наразі проведено невідкладні слідчі дії для зʼясування обставин втручання в роботу Офісу Генпрокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.