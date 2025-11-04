Еврокомиссия отметила прогресс Украины в сфере юстиции, свободы и безопасности

Еврокомиссия представила Отчет о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения-2025.

Фото: Getty Images

Во вторник, 4 ноября, Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, который содержит оценки прогресса, достигнутого всеми странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. В частности, был представлен Отчет по Украине с оценками реформ по всем переговорным разделам и общим состоянием подготовки страны к присоединению к ЕС. Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки.

«Отчет этого года подтвердил, что Украина имеет значительный прогресс на пути к членству в Европейском Союзе. Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны, — сказал Тарас Качка. — Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые готовы качественно имплементировать в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом».

В отчете этого года, в рамках Кластера 1 «Основы процесса вступления в ЕС», Еврокомиссия отметила прогресс в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также повысила оценку реформы государственного управления, финансового контроля и соответствия экономическим критериям.

В рамках Кластера 2 «Внутренний рынок» получена более высокая оценка за свободу передвижения работников и уровень подготовки в сфере защиты прав потребителей и здравоохранения. Положительно отмечено восстановление рыночного надзора и переход к секторному контролю по европейским стандартам.

Кластер 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие» стал одним из самых динамичных направлений в 2025 году: Украина достигла существенного прогресса в шести из восьми разделов. Это наглядно демонстрирует потенциал Украины к быстрой имплементации acquis ЕС (права ЕС).

Украина также показала хороший прогресс в сфере окружающей среды и климатической политики (Кластер 4 «Зеленая повестка и устойчивое соединение»). В частности, начато обновление Национального энергетического и климатического плана, продолжается реформа системы безопасности энергоснабжения, а также гармонизация с европейской политикой трансъевропейских сетей.

В контексте результатов в рамках Кластера 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности», Украина в 2025 году получила более высокую общую оценку в Разделе 11 «Сельское хозяйство», что является важным результатом системной работы по адаптации аграрной политики Украины.

В сфере внешних отношений (Кластер 6) Украина традиционно демонстрирует высокую согласованность с политикой ЕС. Еврокомиссия зафиксировала хороший прогресс в Разделе 31, который охватывает общую внешнюю и оборонную политику. Украина обеспечила 99% соответствия позициям ЕС в сфере внешней политики и санкционной практики, поддержав 79 из 80 деклараций внешней политики ЕС.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что такие результаты стали возможными благодаря совместной, слаженной работе Президента Украины, Верховной Рады и Правительства.

Тарас Качка также отметил, что Еврокомиссия подтвердила: Украина выполнила все предпосылки для открытия переговоров с ЕС по Кластерам 1, 2 и 6. Среди следующих шагов — выполнение рекомендаций Еврокомиссии, представленных в Отчете 2025 года, а также реализация дорожных карт по вопросам верховенства права, реформы государственного управления, функционирования демократических институтов и Плана действий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Ранее агентство Reuters опубликовало проект отчета Европейской комиссии о расширении ЕС, в котором говорилось, что Украина продолжает демонстрировать «выдающуюся приверженность» евроинтеграционному курсу, однако должна активнее противодействовать коррупции и укреплять верховенство права.

