Єврокомісія відзначила прогрес України у сфері юстиції, свободи та безпеки

Єврокомісія представила Звіт щодо прогресу України в межах Пакета розширення-2025.

У вівторок, 4 листопада, Європейська Комісія опублікувала Звіт в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, який містить оцінки прогресу, досягнутого всіма країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до ЄС. Зокрема, представлений Звіт по Україні з оцінками реформ по всіх переговорних розділах та загальним станом підготовки країни для приєднання до ЄС. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

«Цьогорічний звіт підтвердив, що Україна має значущий прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі. Ми отримали найкращу оцінку від 2023 року, і вона відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни, – сказав Тарас Качка. – Ми також вдячні європейським колегам за надані рекомендації, які ми готові імплементувати якісно та у тісній співпраці з усіма залученими сторонами та Євросоюзом».

У цьогорічному Звіті, в межах Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» Єврокомісія відзначила прогрес у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також підвищила оцінку реформи публічного управління, фінансового контролю та відповідності економічним критеріям.

У межах Кластера 2 «Внутрішній ринок» отримано вищу оцінку за свободою пересування працівників та рівень підготовки у сфері захисту прав споживачів і охорони здоров’я. Позитивно відзначено відновлення ринкового нагляду та перехід до секторного контролю за європейськими стандартами.

Кластер 3 «Конкурентоспроможність і інклюзивний розвиток» став одним із найбільш динамічних напрямів у 2025 році: Україна досягла суттєвого прогресу у шести з восьми розділів. Це чітко демонструє потенціал України до швидкої імплементації acquis ЄС (права ЄС).

Україна також продемонструвала хороший прогрес у сфері довкілля та кліматичної політики (Кластер 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання»). Зокрема розпочато оновлення Національного енергетичного та кліматичного плану, триває реформа системи безпеки енергопостачання, а також гармонізація з європейською політикою транс’європейських мереж.

В контексті результатів у межах Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», то у 2025 році Україна отримала вищу загальну оцінку у Розділі 11 «Сільське господарство», що є важливим результатом системної роботи над адаптацією аграрної політики України.

У сфері зовнішніх відносин (Кластер 6) Україна традиційно демонструє високу узгодженість із політикою ЄС. Єврокомісія зафіксувала хороший прогрес у розділі 31, що охоплює спільну зовнішню та безпекову політику. Україна забезпечила 99% відповідності позиціям ЄС у сфері зовнішньої політики та санкційної практики, підтримавши 79 із 80 декларацій зовнішньої політики ЄС.

Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що такі результати стали можливими завдяки спільній, злагодженій роботі Президента України, Верховної Ради України та Уряду.

Тарас Качка також зазначив, що Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала всі передумови для відкриття перемовин з ЄС по Кластеру 1, 2 та 6. Серед наступних кроків – виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті 2025 року, а також дорожніх карт із питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій і Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Раніше агентство Reuters оприлюднило проект звіту Європейської комісії про розширення ЄС, у якому говорилося, що Україна продовжує демонструвати «визначну відданість» євроінтеграційному курсу, однак має активніше протидіяти корупції та зміцнювати верховенство права.

