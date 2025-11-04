Практика судів
  1. В Україні

Єврокомісія відзначила прогрес України у сфері юстиції, свободи та безпеки

17:54, 4 листопада 2025
Єврокомісія представила Звіт щодо прогресу України в межах Пакета розширення-2025.
Єврокомісія відзначила прогрес України у сфері юстиції, свободи та безпеки
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 4 листопада, Європейська Комісія опублікувала Звіт в межах Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, який містить оцінки прогресу, досягнутого всіма країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до ЄС. Зокрема, представлений Звіт по Україні з оцінками реформ по всіх переговорних розділах та загальним станом підготовки країни для приєднання до ЄС. Про це повідомив Офіс Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

«Цьогорічний звіт підтвердив, що Україна має значущий прогрес на шляху до членства в Європейському Союзі. Ми отримали найкращу оцінку від 2023 року, і вона відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни, – сказав Тарас Качка. – Ми також вдячні європейським колегам за надані рекомендації, які ми готові імплементувати якісно та у тісній співпраці з усіма залученими сторонами та Євросоюзом».

У цьогорічному Звіті, в межах Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС» Єврокомісія відзначила прогрес у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також підвищила оцінку реформи публічного управління, фінансового контролю та відповідності економічним критеріям.

У межах Кластера 2 «Внутрішній ринок» отримано вищу оцінку за свободою пересування працівників та рівень підготовки у сфері захисту прав споживачів і охорони здоров’я. Позитивно відзначено відновлення ринкового нагляду та перехід до секторного контролю за європейськими стандартами.

Кластер 3 «Конкурентоспроможність і інклюзивний розвиток» став одним із найбільш динамічних напрямів у 2025 році: Україна досягла суттєвого прогресу у шести з восьми розділів. Це чітко демонструє потенціал України до швидкої імплементації acquis ЄС (права ЄС).

Україна також продемонструвала хороший прогрес у сфері довкілля та кліматичної політики (Кластер 4 «Зелений порядок денний та стале з’єднання»). Зокрема розпочато оновлення Національного енергетичного та кліматичного плану, триває реформа системи безпеки енергопостачання, а також гармонізація з європейською політикою транс’європейських мереж.

В контексті результатів у межах Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості», то у 2025 році Україна отримала вищу загальну оцінку у Розділі 11 «Сільське господарство», що є важливим результатом системної роботи над адаптацією аграрної політики України.

У сфері зовнішніх відносин (Кластер 6) Україна традиційно демонструє високу узгодженість із політикою ЄС. Єврокомісія зафіксувала хороший прогрес у розділі 31, що охоплює спільну зовнішню та безпекову політику. Україна забезпечила 99% відповідності позиціям ЄС у сфері зовнішньої політики та санкційної практики, підтримавши 79 із 80 декларацій зовнішньої політики ЄС.

Віцепрем’єр-міністр підкреслив, що такі результати стали можливими завдяки спільній, злагодженій роботі Президента України, Верховної Ради України та Уряду.

Тарас Качка також зазначив, що Єврокомісія підтвердила, що Україна виконала всі передумови для відкриття перемовин з ЄС по Кластеру 1, 2 та 6. Серед наступних кроків – виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті 2025 року, а також дорожніх карт із питань верховенства права, реформи державного управління, функціонування демократичних інституцій і Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Раніше агентство Reuters оприлюднило проект звіту Європейської комісії про розширення ЄС, у якому говорилося, що Україна продовжує демонструвати «визначну відданість» євроінтеграційному курсу, однак має активніше протидіяти корупції та зміцнювати верховенство права.  

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна Єврокомісія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Одеситку засудили за TikTok-відео: суд визнав її винною у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Приморський районний суд міста Одеси визнав жінку винною за поширення у TikTok інформації про мобілізаційні заходи.

КАС ВС встановив момент початку строку для звернення до суду для перерахунку пенсії

Суд визнав, що пенсіонер не може роками чекати, щоб перевірити правильність нарахувань. Якщо першу виплату отримано — вважається, що особа вже знає свій розмір пенсії. Пропустивши шестимісячний строк на звернення до суду, відновити його без поважних причин буде неможливо.

«ВКонтакте» як на фронті: столична Феміда винесла вирок за виправдовування російської агресії у соцмережі

У Києві суд визнав винною жінку, яка через соцмережу «ВКонтакте» публікувала матеріали, що виправдовують російську агресію.

Верховний Суд висловився щодо електронних довіреностей, сформованих в «Електронному суді»

Як КАС ВС сформував новий підхід до перевірки електронних документів і чому це рішення важливе для всіх учасників правосуддя.

Контролюючі органи притягують до відповідальності українців за порушення кодексу, який скасовано

Після скасування  Господарського кодексу склалася парадоксальна ситуація — протоколи і далі складаються за нечинними нормами, а суди закривають такі справи одна за одною.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Кагановська
    Тетяна Кагановська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду