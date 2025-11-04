В Киевской области зафиксировали вспышку вируса Коксаки — какие симптомы и как передается

Инкубационный период вируса Коксаки обычно длится 3–6 дней, а симптомы могут различаться в зависимости от типа вируса.

В Киевской области зафиксирована вспышка болезни Коксаки. В результате вирусом заразились 13 детей. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

«Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки, которой заболели 13 детей. 12 из них уже завершили стационарное лечение и выздоровели. Еще один ребенок по состоянию на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции.

Также в ЦОЗ добавили, что по состоянию на 4 ноября новых случаев не зарегистрировано.

По данным пресс-службы, вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию, которая может иметь различные проявления — от легкого недомогания до серьезных поражений нервной системы или сердца. Специфической вакцины против этих вирусов не существует, поэтому главный способ защиты — соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета.

Как передаются вирусы и когда погибают

Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов и делятся на два типа: A и B. Их распространению способствует контакт между людьми в закрытых помещениях, совместное использование игрушек, посуды или бытовых предметов.

Передача возможна несколькими путями:

фекально-оральным (через грязные руки, немытые овощи и фрукты, загрязненную воду);

воздушно-капельным (при кашле или чихании);

контактно-бытовым (через предметы и поверхности).

Вирусы Коксаки очень устойчивы во внешней среде, переносят низкие температуры, но быстро погибают при кипячении или под действием дезинфицирующих средств.

Симптомы болезни

Инкубационный период обычно длится 3–6 дней. Симптомы могут различаться в зависимости от типа вируса, но чаще всего наблюдаются:

резкое повышение температуры до 38–40°C;

боль в горле, покраснение миндалин;

высыпания в виде пузырьков на ладонях, стопах, во рту (так называемый синдром «рука-нога-рот»);

тошнота, рвота, диарея;

общая слабость, головная боль.

В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7–10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможны поражения нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи требуют немедленного медицинского вмешательства.

Как предотвратить заражение

Так как специфической вакцины против вирусов Коксаки нет, основной способ защиты — соблюдение правил гигиены и укрепление иммунитета.

Гигиена:

регулярно мойте руки с мылом, особенно после туалета, перед едой и после прогулок;

обучайте детей не трогать лицо грязными руками;

не купайтесь в водоемах, которые могут быть загрязнены.

Питание и вода:

пейте только кипяченую или бутилированную воду;

тщательно мойте овощи и фрукты под проточной водой;

избегайте употребления пищи сомнительного происхождения (уличная еда, стихийные рынки).

