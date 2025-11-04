Практика судів
На Київщині зафіксували спалах вірусу Коксакі — які симптоми та як передається

18:09, 4 листопада 2025
Інкубаційний період вірусу Коксакі триває зазвичай 3–6 днів, а симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу.
Фото: phc.org.ua
У Київській області зафіксували спалах хвороби Коксакі. Внаслідок цього вірусом інфікувалось 13 дітей. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«Нещодавно в Київській області було зареєстровано спалах хвороби Коксакі, яким захворіло 13 дітей. 12 із них уже завершили стаціонарне лікування та одужали. Ще одна дитина станом на 4 листопада перебуває на стаціонарному лікуванні, де їй надається вся необхідна медична допомога», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції.

Також у ЦГЗ додають, що станом на 4 листопада нових випадків не зареєстровано.

Як зазначили в пресслужбі, віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію, яка може мати різноманітні прояви – від легкого нездужання до серйозних уражень нервової системи чи серця. Специфічної вакцини проти цих вірусів не існує, тому головний спосіб захисту – дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Як передаються віруси та коли гинуть

Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Їхньому поширенню сприяє контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами. Передача можлива кількома шляхами:

фекально-оральним (через брудні руки, немиті овочі й фрукти, забруднену воду);

повітряно-крапельним (під час кашлю чи чхання);

та контактно-побутовим (через предмети й поверхні).

Віруси Коксакі дуже стійкі у зовнішньому середовищі, витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів.

Які симптоми має хвороба

Інкубаційний період триває зазвичай 3–6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:

раптове підвищення температури до 38–40°C;

біль у горлі, почервоніння мигдаликів;

висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром «рука-нога-рот»);

нудота, блювання, діарея;

загальна слабкість, головний біль.

У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання.

Як запобігти інфікуванню

Специфічної вакцини проти вірусів Коксакі не існує, тому головний спосіб захисту — дотримання правил гігієни та зміцнення імунітету.

Гігієна:

регулярно мийте руки з милом, особливо після туалету, перед їдою та після прогулянок;

навчайте дітей не торкатися обличчя брудними руками;

не купайтеся у водоймах, які можуть бути забруднені.

Харчування та вода:

пийте лише кип’ячену або бутельовану воду;

ретельно мийте овочі та фрукти проточною водою;

уникайте вживання їжі з сумнівного походження (вулична їжа, стихійні ринки).

