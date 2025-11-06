Правительство изменилл порядок денежного обеспечения полицейских, направленных в госорганы

Министерство внутренних дел утвердит список таких должностей.

Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 4.11.2015 № 910 «О денежном обеспечении полицейских, направленных в государственные органы, учреждения и организации», которое вступает в силу с 1 января 2026 года.

Согласно новым правилам, должностные оклады полицейских, направленных в государственные органы и учреждения, будут определяться в размерах, установленных для равнозначных должностей в органах Национальной полиции, если оклады в учреждениях, в которые направлены полицейские, отличаются от установленных в полиции.

Перечень равнозначных должностей для полицейских, которые могут быть заняты в государственных органах и учреждениях, будет утверждаться Министерством внутренних дел.

Также установлено, что данный порядок выплаты денежного обеспечения касается только полицейских, проходящих службу и направленных в государственные органы и учреждения, и не является основанием для увеличения денежного обеспечения при перерасчете пенсий.

