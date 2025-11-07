КСУ рассматривает дело о недопустимости повторного участия судьи в уголовном производстве

Конституционный Суд начал рассмотрение дела по конституционной жалобе, в котором поднимается вопрос соответствия Конституции Украины положения Уголовного процессуального кодекса о повторном участии судьи в уголовном производстве.

Второй сенат Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства начал рассмотрение дела по конституционной жалобе Артура Валерьевича Горобца относительно соответствия Конституции Украины части первой статьи 76 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее — Кодекс). Об этом сообщает КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Сергей Резник изложил содержание конституционной жалобы и обоснование заявителя.

Как отметил судья-докладчик, оспариваемыми положениями Кодекса установлено, что «судья, который участвовал в уголовном производстве во время досудебного расследования, не имеет права участвовать в этом же производстве в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций, кроме случаев пересмотра им в апелляционном порядке определения суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, о замене другой меры пресечения на меру в виде содержания под стражей либо о продлении срока содержания под стражей, которое было вынесено в ходе судебного производства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов усматривается следующее.

Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Запорожской области осуществляло досудебное расследование уголовного производства по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

В рамках этого уголовного производства в июне 2024 года Горобцу А.В. было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 189 Уголовного кодекса Украины.

На стадии досудебного расследования следственный судья Орджоникидзевского районного суда города Запорожья постановлением применил к подозреваемому Горобцу А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, а впоследствии неоднократно продлевал срок содержания под стражей.

Запорожский апелляционный суд своими постановлениями оставлял апелляционные жалобы защитника Горобца А.В. без удовлетворения, а постановления следственного судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожья о продлении срока содержания под стражей — без изменений.

В ноябре 2024 года досудебное расследование по указанному уголовному производству завершилось в связи с направлением в Орджоникидзевский районный суд города Запорожья обвинительного акта.

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья на стадии досудебного рассмотрения дела постановлением продлил срок содержания под стражей обвиняемого Горобца А.В. и определил альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 80 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Сторона обвинения подала апелляционную жалобу, оспаривая определение Горобцу А.В. альтернативной меры пресечения в виде залога.

В состав коллегии судей Запорожского апелляционного суда, которая должна была на стадии судебного рассмотрения указанного уголовного производства рассматривать апелляционную жалобу стороны обвинения, входили двое судей, которые во время досудебного расследования принимали судебные решения по результатам пересмотра постановлений следственного судьи Орджоникидзевского районного суда города Запорожья о применении к Горобцу А.В. меры пресечения в виде содержания под стражей и неоднократного продления срока этой меры пресечения.

В связи с этим до начала рассмотрения апелляционной жалобы защитник обвиняемого Горобца А.В. подал в Запорожский апелляционный суд заявление об отводе указанных судей.

Запорожский апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления об отводе. Суд в постановлении указал, что согласно содержанию части первой статьи 76 Кодекса судья, который участвовал в уголовном производстве во время досудебного расследования, имеет право участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции при пересмотре им в апелляционном порядке определения суда первой инстанции о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, о замене другой меры пресечения на меру в виде содержания под стражей либо о продлении срока содержания под стражей.

Заявитель, обосновывая неконституционность части первой статьи 76 Кодекса, утверждает, что «положения ч. 1 ст. 76 УПК Украины в части возможности повторного участия судьи прямо противоречат принципу справедливого и беспристрастного рассмотрения дела судом, а значит и положению ч. 1 ст. 55 Конституции Украины». Он обращает внимание на то, что «судья, который участвовал на досудебном расследовании, уже не сможет быть объективным во время судебного рассмотрения уголовного производства, поскольку у него еще на этапе досудебного расследования уже сложилось определенное субъективное мнение относительно лица, в отношении которого осуществляется уголовное производство».

По убеждению Горобца А.В., при таких обстоятельствах законодатель допустил существенное и очевидное нарушение равенства участников уголовного производства перед судом и законом, поскольку при одних и тех же обстоятельствах к одному обвиняемому применяются гарантии недопустимости повторного участия в суде, а к другому — нет. Такой правовой механизм, по его мнению, является дискриминационным и применяется исключительно к лицам, в отношении которых избрана самая строгая мера пресечения, то есть лицам, которые подверглись самым агрессивным ограничениям прав, свобод и интересов.

Судья-докладчик также сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела подготовлены запросы в органы государственной власти, научные учреждения, учреждения высшего образования, а также к ученым, входящим в состав Научно-консультативного совета Конституционного Суда Украины, с просьбой выразить позиции по вопросам, поднятым в конституционной жалобе. О содержании ответов будет проинформировано судей на закрытой части пленарного заседания.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

