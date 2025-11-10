  1. В Украине

В Харькове мужчину задержали при установке растяжки в парке

22:36, 10 ноября 2025
Злоумышленник готовил растяжку в парке и самодельную бомбу.
В Харькове мужчину задержали при установке растяжки в парке
Фото: СБУ
СБУ сообщила о предотвращении теракта в Харькове, задержав «на горячем» агента ФСБ, который пытался установить растяжку с боевой гранатой Ф-1 в городском парке.

По данным следствия, злоумышленник получил от российских спецслужб координаты тайника с боеприпасом, а на рынке приобрел малозаметную леску для подключения к предохранителю гранаты. Взрывом в людном месте враг планировал вызвать панику среди харьковчан. Сотрудники СБУ раскрыли намерения и задержали агента ночью на месте подготовки теракта.

Расследование установило, что 62-летний местный житель был завербован через свою жену, которая проживает в Москве и работает на ФСБ. После установки растяжки он должен был изготовить самодельное взрывное устройство из пластида и взрывчатой жидкости для закладки в центре Харькова. Российские спецслужбы планировали взорвать его дистанционно в час пик.

Во время обысков в квартире задержанного изъяли «кнопковый» телефон для снаряжения взрывчатки, рацию, смартфон и планшет с доказательствами контактов с врагом.

СБУ сообщила агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к теракту по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ Харьков

