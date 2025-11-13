Дело «Мидас» — ВАКС отправил под стражу еще одну фигурантку Людмилу Зорину

Людмила Зорина была отправлена ​​под стражу с альтернативой внесения залога в 12 миллионов гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Людмиле Зориной - еще одной фигурантке дела НАБУ о вероятной коррупции на контрактах Энергоатома. Об этом пишет "Суспильне".

Суд отправил ее под стражу на 60 суток с альтернативой внесения залога в 12 миллионов гривен.

В случае внесения залога, она должна, в частности, сдать в Государственную миграционную службу загранпаспорт, носить электронный браслет и появляться по вызову прокурору, детективу и суду.

Ранее Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения к исполнительному директору по физической защите и безопасности АО «НАЭК “Энергоатом”» в рамках расследования НАБУ и САП, проводимого в рамках операции «Мидас».

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения сотруднице бэк-офиса, подозреваемой в хищении средств Энергоатома.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Позже в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

